На Таймыре вахтовик искал интим по объявлению и стал жертвой аферистов

В Дудинке Красноярского края 38-летний вахтовик в надежде на интим-услуги перевел мошенникам более 63 тысячи рублей.

Мужчина пояснил полицейским, что нашел в интернете соответствующий сайт, позвонил по указанному телефону и договорился о встрече. По условиям сделки ему сказали произвести стопроцентную оплату.

«По требованию таинственной незнакомки потерпевший перевел необходимую сумму, но желаемую услугу так и не получил. Абонентский номер, с которого звонила девушка, был заблокирован, а попытки связаться оказались тщетны. Тогда мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции Таймыра с заявлением о хищении у него обманным путем 63 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

