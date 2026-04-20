Жители Красноярского края подали 24 755 заявлений о запрете сделок с недвижимостью без их участия

По итогам первого квартала 2026 года специалисты регионального управления Росреестра зафиксировали двукратный рост заявлений о запрете сделок с недвижимостью без личного участия владельца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. За указанный период жители региона подали 24 755 заявлений о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника или его законного представителя. По данным специалистов, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было подано 11 670 заявлений. Подать нужное заявление возможно онлайн через аккаунт на официальном ресурсе Росреестра либо посредством портала «Госуслуги». Если требуется подать заявление в письменной форме, можно сделать это через отделения многофункциональных центров «Мои документы». Регистрация сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения заявления.