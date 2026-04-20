Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где волгоградцам проголосовать за объекты благоустройства-2027?

Голосование за парки, скверы и набережные пройдёт с 21 апреля по 12 июня.

Голосование за парки, скверы и набережные пройдёт с 21 апреля по 12 июня.

С 21 апреля у каждого волгоградца старше 14 лет появится шанс решить, какой сквер или набережная преобразятся уже в следующем году.

Вот из чего можно будет выбрать:

Пр. Университетский от ул. Панфиловской до ул. Тормосиновской (Советсикй р-н);

Парк «Победа» на пр. Ленина (Краснооктябрьский р-н);

Пешеходная зона на ул. Академической до берега Волги (Ворошиловский р-н),

Бульвар пр. Ленина (Центральный р-н);

Зелёная зона у конечной скоростного трамвая (Тракторозаводской р-н);

Сквер на ул. Кирова в мкр. 503 (Кировский р-н);

Севастопольская набережная (Красноармейский р-н);

Ул. Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии (Дзержинский р-н).

Голосовать горожане смогут до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о краснокнижной природе, которая расцветает в регионе.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше