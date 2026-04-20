Где волгоградцам проголосовать за объекты благоустройства-2027?

Голосование за парки, скверы и набережные пройдёт с 21 апреля по 12 июня.
С 21 апреля у каждого волгоградца старше 14 лет появится шанс решить, какой сквер или набережная преобразятся уже в следующем году.
Вот из чего можно будет выбрать:
Пр. Университетский от ул. Панфиловской до ул. Тормосиновской (Советсикй р-н);
Парк «Победа» на пр. Ленина (Краснооктябрьский р-н);
Пешеходная зона на ул. Академической до берега Волги (Ворошиловский р-н),
Бульвар пр. Ленина (Центральный р-н);
Зелёная зона у конечной скоростного трамвая (Тракторозаводской р-н);
Сквер на ул. Кирова в мкр. 503 (Кировский р-н);
Севастопольская набережная (Красноармейский р-н);
Ул. Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии (Дзержинский р-н).
Голосовать горожане смогут до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
