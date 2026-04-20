Губернатор Бочаров сдал кровь для бойцов СВО в мобильном пункте в автобусе

В Волгоградской области в День донора развернули мобильный пункт сдачи крови во дворе медицинского университета. Одним из первых его посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона регулярно сдает донорскую кровь. Утром в понедельник, 20 апреля 2026 года, Бочаров стал донором для раненых бойцов СВО.
— В Волгоградской области с декабря 2024 года организована регулярная сдача крови для медучреждений Херсонской области, где проходят лечение бойцы СВО. За это время уже собрано около шести тысяч единиц компонентов крови, — рассказали в администрации Волгоградской области.
Андрей Бочаров пообщался с будущими медиками — студентами ВолгГМУ, которые организуют донорские и просветительские акции, популяризируют историю с донорством костного мозга.
Мобильный пункт сдачи крови сегодня будет работать в течение дня, кровь будут сдавать студенты. Они будут вставать на учет по донорству костного мозга.