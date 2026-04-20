Волгоградцы почти 3 тысяч раз пожаловались в Роспотребнадзор

За первый квартал 2026 года жители Волгоградской области направили в региональное управление Роспотребнадзора почти 3 тысячи обращений. Это на 6% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Большинство обращений, а именно 57%, поступили через специальный портал на официальном сайте ведомства.
Примерно 43% всех обращений касались нарушений прав потребителей. Чаще всего (56%) волгоградцы жаловались на розничную торговлю. Их беспокоили правила продажи табачных изделий, дистанционные покупки и вопросы маркировки товаров. В сфере услуг поступило 44% жалоб. Из них 21% были связаны с услугами связи, 19% — с финансовым рынком, а 11% — с бытовым обслуживанием.
Большая часть обращений, целых 53%, касались нарушения санитарных норм. Почти 58% из них — это жалобы на условия проживания. Люди сообщали о затопленных подвалах из-за проблем с канализацией и водоснабжением, повышенной влажности в квартирах, а также на ухудшение условий из-за работы магазинов и кафе в жилых домах. Были и претензии к качеству дезинфекции. Еще 10% обращений относились к санитарному состоянию территорий: сбору и вывозу мусора, состоянию контейнерных площадок и несанкционированным свалкам.
Обратиться в Роспотребнадзор можно несколькими способами. В электронном виде это делают на сайте управления, заполнив специальную форму в разделе «Прием обращений граждан». Также можно отправить письмо по почте на адрес: Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005, или лично принести в Общественную приемную управления или в его территориальные отделы.