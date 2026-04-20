В Нижегородской области стартовал набор на шестой поток «Школы фермера»

Набор для участия в шестом потоке образовательного проекта «Школа фермера» начался в Нижегородской области. Инициативу реализуют по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Обучение пройдет по четырем направлениям: растениеводство, животноводство, агротуризм и ягодоводство. Участниками станут 35 слушателей со всей Нижегородской области. Они познакомятся с основами ведения агробизнеса, современными технологиями в сельском хозяйстве и возможностями развития фермерских проектов в регионе. Занятия будут проходить на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК.
Практическая часть программы включает выездные занятия на действующие фермерские хозяйства, сельхозкооперативы и предприятия агропромышленного комплекса. Участники смогут пообщаться с действующими предпринимателями, задать вопросы и увидеть, как устроен агробизнес на разных этапах — от идеи до устойчиво работающего хозяйства. По окончании обучения слушатели получат документ установленного образца — диплом или удостоверение, а также смогут подать заявку на грант для развития своего бизнеса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.