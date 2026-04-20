3,66% составляет задолженность по кредитам жителей Нижегородской области

3,66% составляет задолженность по кредитам перед банками у нижегородцев. По этому показателю Нижегородская область расположилась на девятом месте в общероссийском рейтинге по просроченной задолженности населения, пишет РИА Новости.
В среднем нижегородцы должны 388 тысяч рублей. За год доля просрочки жителей региона изменилась на 0,34%.
Самая низкая доля просроченной задолженности отмечается у жителей Севастополя (2,67%), Крыма (3,16%) и Санкт-Петербурга (3,23%), а самая высокая — в Дагестане (14,47%), Чечне (14,60%) и Ингушетии (25,51%).
