Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бомбоубежища не готовы — в Петербурге выявили проблемы с защитными объектами

В Калининском районе Санкт-Петербурга часть бомбоубежищ признана неготовой к приему людей. Об этом сообщили со ссылкой на данные районной администрации.

По состоянию на 1 апреля в районе насчитывалось 76 защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в управлении местных властей. Большинство из них были переданы на баланс в период с 2023 по 2026 годы.

В 2024 году была проведена инвентаризация, включавшая оценку конструкций, защитных систем и инженерного оборудования. По итогам проверки объекты признали неготовыми к использованию по назначению.

В 2025 году прошло техническое обследование сооружений. На 2026 год запланирована разработка проектной документации для капитального ремонта приоритетных объектов.

Финансирование предусмотрено в рамках бюджетной программы по обследованию и восстановлению защитных сооружений.

Ранее отдельно стоящие убежища и помещения в нежилых зданиях были переданы в ведение Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты. За встроенные подвальные помещения в жилых домах отвечают жилагентства. При этом по части таких объектов сохраняются разночтения в классификации, в том числе в вопросах оборудования заглубленных помещений, ответственность за которые возлагается на управляющие компании.

В 2025 году в Санкт-Петербурге обследовали более 2,6 тысячи защитных сооружений. Осенью прошлого года МЧС указывало на неудовлетворительное состояние части убежищ в ряде районов.

Аналогичные проблемы фиксируются и в других регионах. По данным, озвученным в парламенте Татарстана, из 838 бомбоубежищ лишь 443 соответствуют нормативам. Остальные закрыты, часть из них затоплена или захламлена, отсутствуют освещение, вода и вентиляция. Сообщается, что многие такие объекты расположены в подвалах жилых домов и фактически недоступны для использования.

В районной администрации уточнили, что речь не идет о полном аварийном состоянии всех объектов. Значительная часть убежищ ранее принадлежала различным ведомствам и была передана в муниципальное управление.

Власти также обратили внимание на необходимость увеличения финансирования для восстановления инфраструктуры.

Читайте также: В войска РФ направлены инженерные машины на базе Т-90 с РЭБ и защитой от дронов.