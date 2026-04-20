Бомбоубежища не готовы — в Петербурге выявили проблемы с защитными объектами

В Калининском районе Санкт-Петербурга часть бомбоубежищ признана неготовой к приему людей. Об этом сообщили со ссылкой на данные районной администрации.
По состоянию на 1 апреля в районе насчитывалось 76 защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в управлении местных властей. Большинство из них были переданы на баланс в период с 2023 по 2026 годы.
В 2024 году была проведена инвентаризация, включавшая оценку конструкций, защитных систем и инженерного оборудования. По итогам проверки объекты признали неготовыми к использованию по назначению.
В 2025 году прошло техническое обследование сооружений. На 2026 год запланирована разработка проектной документации для капитального ремонта приоритетных объектов.
Финансирование предусмотрено в рамках бюджетной программы по обследованию и восстановлению защитных сооружений.
Ранее отдельно стоящие убежища и помещения в нежилых зданиях были переданы в ведение Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты. За встроенные подвальные помещения в жилых домах отвечают жилагентства. При этом по части таких объектов сохраняются разночтения в классификации, в том числе в вопросах оборудования заглубленных помещений, ответственность за которые возлагается на управляющие компании.
В 2025 году в Санкт-Петербурге обследовали более 2,6 тысячи защитных сооружений. Осенью прошлого года МЧС указывало на неудовлетворительное состояние части убежищ в ряде районов.
Аналогичные проблемы фиксируются и в других регионах. По данным, озвученным в парламенте Татарстана, из 838 бомбоубежищ лишь 443 соответствуют нормативам. Остальные закрыты, часть из них затоплена или захламлена, отсутствуют освещение, вода и вентиляция. Сообщается, что многие такие объекты расположены в подвалах жилых домов и фактически недоступны для использования.
В районной администрации уточнили, что речь не идет о полном аварийном состоянии всех объектов. Значительная часть убежищ ранее принадлежала различным ведомствам и была передана в муниципальное управление.
Власти также обратили внимание на необходимость увеличения финансирования для восстановления инфраструктуры.
