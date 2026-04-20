Въезд автомобилей на Медеу могут ограничить в Алматы

В Алматы могут ограничить въезд на машинах на Медеу, также рассматривается вопрос увеличения парковок в нижней части. Об этом рассказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает NUR.KZ.

Источник: акимат Алматы

«Проблема действительно не первый год существует. Вы знаете, что сейчас ведется реконструкция ВСК “Медеу”, и в этой связи в рамках проекта реконструкции вопросы размещения дополнительных парковочных мест прорабатываются и параллельно ведутся обследования по возможным ограничениям подъема машин в нижней части, не доезжая ВСК “Медеу”. Давайте дождемся, когда будут итоги этих обследований и окончательные решения. Я думаю, что к лету они будут уже подготовлены, и, соответственно, тогда более конкретно можно будет сказать, какие решения именно по этой проблеме ожидаются», — сообщил Еркебулан Оразалин на брифинге в РСК.

Он добавил, что не может сообщить подробности.

«Я могу точно сказать, что ограничение въезда по дням — таких вариантов не рассматривается, но могут быть применены практики организации дополнительного транспортного пересадочного узла в нижней части в радиусе 5 км до Медеу. И второе, на въезде в ВСК “Медеу” с правой стороны есть заброшенное здание, которое условно рассматривается под дополнительную организацию парковочных мест. Более подробно лучше дождаться», — сообщил Оразалин.