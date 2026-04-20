Во Владимирской области студенты-медики провели занятия для школьников

Профориентационные выезды «Владимирская медицина. Пульс будущего» для школьников проводились во Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Заключительное мероприятие состоялось в Судогодском районе. Практические занятия помогли школьникам ближе познакомиться с профессией врача, узнать о современных медицинских технологиях и понять, какие навыки необходимы будущему специалисту в сфере здравоохранения.
Кроме того, и. о. начальника центра карьеры Елизавета Игнатьева подробно рассказала выпускникам о возможности обучения в медицинском колледже и вузе по целевому направлению, объяснила порядок действий и ответила на вопросы. На мероприятии также присутствовал главный врач Судогодской центральной районной больницы Алексей Трофимов. Он пожелал школьникам удачи в предстоящих экзаменах и отметил, что больница будет рада видеть их в числе своих сотрудников после окончания вуза.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.