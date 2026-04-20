Дмитрий Демешин пригласил жителей Хабаровского края на большой субботник

Всероссийский субботник пройдет 25 апреля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Улицы, парки, скверы и другие общественные пространства в Хабаровском крае готовятся привести в порядок накануне празднования Дня Победы. В этом году в рамках Всероссийского субботника (6+) гражданам также предложат проголосовать за проекты благоустройства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ежегодно тысячи граждан Хабаровского края становятся волонтерами на Всероссийском субботнике. В прошлом году, как напомнил глава региона, к «генеральной уборке» присоединилось свыше 220 тысяч человек.

— Надеюсь, в этом году нас будет еще больше. Приведем в порядок после зимы дворы, детские площадки, улицы. Отдельно займемся общественными территориями, которые мы каждый год благоустраиваем по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — написал в социальных сетях Дмитрий Демешин.

Особое внимание в ходе Всероссийского субботника в Хабаровском крае уделят мемориалам. В порядок приведут обелиски, памятники и территорию рядом с ними. Уделят внимание озеленению и борьбе с несанкционированными свалками.

Неотъемлемой частью программы также станет информирование о проектах благоустройства, проголосовать за которые до 12 июня смогут все обладатели российского паспорта.