В Красноярском крае местного производителя икры поймали на нарушениях

В Красноярском крае компания «Фишландия», которая выпускала рыбную икру, лишилась декларации о соответствии из-за нарушений. Проверили предприятие сотрудники регионального Россельхознадзора.
Специалисты выяснили, что фирма выпускала соленую рыбную икру без обязательных лабораторных исследований на содержание пестицидов, токсичных элементов, нитрозаминов, радионуклеидов, а также наличие паразитов.
В результате декларацию признали недействительной и внесли соответствующую запись в Единый реестр, размещенный на сайте Федеральной службы по аккредитации. Компании объявили предостережение.
