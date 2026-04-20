В Красноярском крае местного производителя икры поймали на нарушениях

Декларация производителя икры в Красноярском крае признана недействительной.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае компания «Фишландия», которая выпускала рыбную икру, лишилась декларации о соответствии из-за нарушений. Проверили предприятие сотрудники регионального Россельхознадзора.

Специалисты выяснили, что фирма выпускала соленую рыбную икру без обязательных лабораторных исследований на содержание пестицидов, токсичных элементов, нитрозаминов, радионуклеидов, а также наличие паразитов.

В результате декларацию признали недействительной и внесли соответствующую запись в Единый реестр, размещенный на сайте Федеральной службы по аккредитации. Компании объявили предостережение.

Ранее мы писали, что в Красноярске суд обязал собственника квартиры открыть дверь специалистам по вентиляции.