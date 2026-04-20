В Рязанской области более 40 человек обучились основам бизнеса

Свыше 40 жителей Рязанской области прошли обучение в новом потоке программы «Основы осуществления предпринимательской деятельности». Занятия проходили в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Пятидневный курс охватил все ключевые этапы создания и масштабирования бизнеса. Участники прорабатывали предпринимательские гипотезы и развитие гибких навыков. Также они изучили законодательство, механизмы социального контракта, меры государственной поддержки, выбор системы налогообложения и цифровые сервисы ФНС России. Слушатели разрабатывали и тестировали бизнес-планы, рассчитывали финансовые показатели, оценивали риски и финансовую устойчивость.
Юридические тонкости им помогал осваивать юрист Константин Прокопец, бухгалтерский учет ― эксперт в этой области Людмила Волкова, ИИ-инструменты ― лектор общества «Знание» Ксения Серова. Кроме того, участники анализировали целевую аудиторию, формировали продуктовую линейку и строили воронки продаж. Вопросы интеллектуальной собственности обучающиеся разобрали вместе с сотрудником центра «Мой бизнес» Еленой Халамцевой. Также состоялся мастер‑класс по ораторскому искусству и эффективной самопрезентации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.