Петров: в России много талантливых режиссеров, снимающих хорошее кино

Специальный показ нового фильма «Коммерсант» (18+) состоялся в Нижнем Новгороде в пятницу, 17 апреля. Киноленту, которая выйдет в широкий прокат 23 апреля, представил исполнитель главной роли Александр Петров.
Фильм является экранизацией автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» (18+).
Картина переносит зрителей в Москву 90-х — неспокойное время становления новой России. В центре сюжета — история молодого банкира Андрея. В погоне за легкими деньгами он вместе с другом Мишей ввязывается в мошенническую схему.
Герою предстоит пройти через суровое испытание: несколько лет тюремного заключения в переполненной камере «Матросской тишины» заставляют его переосмыслить жизнь, измениться и найти силы вернуться в привычный мир.
Режиссерами драмы стали Никита и Федор Кравчуки («Коммерсант» — полнометражный дебют в фильмографии творческого дуэта).
«Работа с братьями Кравчуками стала для меня откровением и подарила надежду на светлое будущее: у нас очень много талантливых режиссеров, снимающих действительно хорошее кино», — подчеркнул известный актер театра и кино Александр Петров.
«Коммерсант» имеет возрастное ограничение 18+, что, по словам Петрова, существенно осложняет его продвижение. Начиная работать с такими картинами, продюсеры опасаются высоких рисков. Тем не менее, создатели фильма приложили все усилия, чтобы как можно больше зрителей увидели «Коммерсанта» именно в кинотеатре.
«Очень рад, что этот фильм увидел свет, — добавил Петров. — Хочется, чтобы на большие экраны выходило много зрительских картин на серьезные темы. И если “Коммерсант” ждет успешный прокат, это даст импульс развитию такого кино», — отметил актер.
Перед просмотром Александр Петров встретился со зрителями, провел автограф-сессию и сделал совместную фотографию с поклонниками.
«Спасибо вам огромное за такую любовь! Это самое важное, то, ради чего я занимаюсь этой профессией», — обратился артист к залу, поблагодарив нижегородцев за теплый прием.
Актер Петров также признался, что остается фанатом большого экрана, несмотря на расцвет эпохи сериалов.
«В большом экране есть что-то магическое. В домашних условиях вы не получите столько эмоций, как здесь, в кинотеатре! Желаю вам приятного просмотра и призываю вас делиться впечатлениями от фильма в социальных сетях», — заключил он.
Новая драма пришлась по душе большинству зрителей — дебют молодых режиссеров получился убедительным. Фильм напоминает: за каждой ошибкой следует расплата, но главное — потом найти в себе силы и возможность построить жизнь без криминала.
Несмотря на то, что темы «тюремной романтики» и «лихих 90-х» уже приелись, картина все же смотрится на одном дыхании и оставляет воодушевляющее послевкусие.
Отдельного восхищения заслуживает игра Александра Петрова: по мнению некоторых, она стала одной из лучших в его карьере. Достойно справились и Дмитрий Кузнецов (в образе смотрящего), известный как рэпер Хаски, и Артур Иванов (в роли следователя) — оба создали запоминающиеся образы, гармонично вписанные в общую канву картины.
