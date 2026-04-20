Самозанятые нижегородцы могут самостоятельно копить на пенсию

Для того, чтобы получить достойную пенсию, самозанятым жителям Нижегородской области необходимо соблюдать несколько важных условий, в том числе регулярно перечислять страховые взносы. Об этом рассказали в областном Отделении Социального фонда России.
Самозанятые должны заработать не менее 15 лет страхового стажа и накопить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) величиной не менее 30 для формирования будущей пенсии. Кроме того, следует перечислять страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию.
Если не уплачивать взносы, то стаж не засчитывается, а пенсионные коэффициенты не начисляются. Тогда гражданин сможет претендовать только на социальную пенсию. Она назначается на пять лет позже и не превышает прожиточного минимума.
Начать копить пенсионные баллы и стаж можно уже в 2026 году. Для этого требуется подать заявление в Отделение СФР по Нижегородской области (лично или через портал Госуслуг) и уплатить добровольный взнос по пенсионному страхованию.
Минимальный размер вноса составляет 71 525,52 рубля в год и позволяет сформировать 1 полный год страхового стажа и 1,037 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный взнос — 572 204,16 рубля в год позволяет сформировать 1 год стажа и максимально возможные за год — 8,72 ИПК. Размер вноса самозанятый определяет согласно своему доходу.
Взнос за текущий год необходимо перечислить до 31 декабря. Уплатить взносы за прошлые периоды нельзя. Если внести платеж в меньшем размере, чем годовой минимум, то стаж будет засчитан пропорционально перечисленной сумме.
