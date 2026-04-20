Пострадавший в ДТП Хинштейн вернулся к работе в Курской области после реабилитации

Хинштейн попал в ДТП 22 января в Конышевском районе во время рабочей поездки. Он получил перелом бедра, после чего его прооперировали. Курский губернатор проходил лечение в региональных медицинских учреждениях, сперва отказавшись от перевода в клиники Москвы. Он также поблагодарил медиков за оказанную помощь.