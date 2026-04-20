Пострадавший в ДТП Хинштейн вернулся к работе в Курской области после реабилитации

Глава Курской области Александр Хинштейн в понедельник, 20 апреля, рассказал о том, что вернулся к исполнению должностных обязанностей после перенесенной травмы и курса реабилитации. Он отметил, что готов усердно трудиться, хотя процесс восстановления продолжается.
— Уже работаю в полноценном режиме. Впереди много задач и хороших славных дел, — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
Хинштейн попал в ДТП 22 января в Конышевском районе во время рабочей поездки. Он получил перелом бедра, после чего его прооперировали. Курский губернатор проходил лечение в региональных медицинских учреждениях, сперва отказавшись от перевода в клиники Москвы. Он также поблагодарил медиков за оказанную помощь.
Уже 18 февраля глава Курской области отправился в Москву для продолжения реабилитации. По словам губернатора, решение далось ему непросто, однако оно не связано с недоверием к курской медицине. Он вновь подчеркнул, что благодарен местным врачам за проведенную операцию и организованное лечение.