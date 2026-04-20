«Господь меня надоумил»: Лукашенко рассказал о вере в Бога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 20 апреля, рассказал, что Бог всегда ему подсказывал, как нужно поступать в той или иной ситуации. При этом раньше политик был атеистом.

— Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал. Наверное, он. Хоть я когда-то был атеистом. Он мне подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то — люди ж не всегда понимают это, — заявил белорусский лидер в интервью RT.

До этого Лукашенко рассказал, что ему постоянно снится белорусский агрогород Городец. Тогда он отметил, что, по его мнению, нет работы лучше, чем в сельском хозяйстве.

До этого в рамках рабочей поездки в Могилевскую область страны Александр Лукашенко призвал граждан быстрее разводить коз и удвоить соответствующие показатели. Белорусский лидер заявил, что при наличии спроса нужно «идти по максимуму» и зарабатывать «живые деньги». По его словам, сейчас работа по этому направлению проходит в состоянии «ни шатко, ни валко».

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
