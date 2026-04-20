Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 2,6 процента

17 апреля глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что цены на продукты питания во всем мире могут вырасти в связи с нарушением цепочек поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, помимо нефти и газа, нехватка поставок затрагивает и другие важные сырьевые товары, такие как удобрения, нефтехимия и гелий, что может нанести ущерб IT-сектору, продовольственному и сельскохозяйственному секторам.