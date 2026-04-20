Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 2,6 процента

Стоимость месячной минимальной корзины продуктов в России в марте увеличилась на 2,6 процента по сравнению с январем. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
— Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7712,4 рубля, — сказано в сообщении.
Согласно данным ассоциации, самые высокие цены на продукты наблюдаются на Чукотке, где они составляют 19 784,4 рубля, и в Камчатском крае — 13 223,5 рубля. Наименьшие цены зафиксированы в Мордовии — 6249 рублей, а также в Пензенской области — 6516,6 рубля.
Минимальная стоимость продуктовой корзины в Москве составляет 9141,2 рубля, а в Санкт-Петербурге — 8923,2 рубля.
В анализ были включены 33 наименования товаров, среди которых мясо, рыба, молочные изделия, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, а также овощи и фрукты, передает ТАСС.
17 апреля глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что цены на продукты питания во всем мире могут вырасти в связи с нарушением цепочек поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, помимо нефти и газа, нехватка поставок затрагивает и другие важные сырьевые товары, такие как удобрения, нефтехимия и гелий, что может нанести ущерб IT-сектору, продовольственному и сельскохозяйственному секторам.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян предупредил, что последствия конфликта в Иране могут почувствовать российские покупатели из-за роста цен на некоторые товары.