Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на улице Суворова сбили девятилетнего ребенка

Пешеход перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В Калининграде вечером 19 апреля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 18:05 на улице Суворова в районе дома № 190 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигавшийся со стороны поселка Прибрежный в направлении улицы Камской, совершил наезд на девятилетнего ребёнка.

По информации ведомства, несовершеннолетний пешеход перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше