Задержанный в Пятигорске признался в подготовке подрыва гражданки Германии

В Пятигорске сотрудники ФСБ задержали исламиста, который признался в подготовке дистанционного подрыва гражданки Германии. На допросе, согласно данным ведомства, мужчина рассказал, что получил инструкции от киевских кураторов. Он должен был позвонить на телефон, привязанный к бомбе, находившейся в рюкзаке женщины.
Действия исламиста координировали украинские спецслужбы под видом членов запрещенной в РФ террористической организации. Оба фигуранта задержаны и дают признательные показания, известно, что они должны были погибнуть на месте.
Ранее KP.RU писал о задержании сотрудниками ФСБ гражданки Германии, у которой нашли взрывчатку. Самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма с поражающими элементами готовилось для теракта у объекта правоохранительных органов в Ставропольском крае. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы ФСБ взрывчатку заблокировали.