Поезд Победы запустят из Нижнего Новгорода по ГЖД 24 апреля

На маршруте предусмотрено почти 30 станций.

Мемориальный «Поезд Победы» совершит путешествие по всей Горьковской железной дороге. Он отправится по маршруту из Нижнего Новгорода 24 апреля, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Состав возглавляют два паровоза-легенды серии Л, олицетворяющие бронепоезд военных времён. Также его дополнили шестью платформами с выставочными образцами военной техники, вагоном-теплушкой с полевой кухней и композицией, включающей предметы быта и интерьера военных лет.

На маршруте поезда предусмотрено почти 30 станций, на каждой из которых проведут культурную программу — мероприятия и концерты. Спустя две недели состав вернется в Нижний Новгород. После этого у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».

Ранее мы писали, что посадка по биометрии на поезд в Москву стала доступна нижегородцам.