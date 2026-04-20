Поезд Победы запустят из Нижнего Новгорода по ГЖД 24 апреля

Мемориальный «Поезд Победы» совершит путешествие по всей Горьковской железной дороге. Он отправится по маршруту из Нижнего Новгорода 24 апреля, сообщили в пресс-службе ГЖД.
Состав возглавляют два паровоза-легенды серии Л, олицетворяющие бронепоезд военных времён. Также его дополнили шестью платформами с выставочными образцами военной техники, вагоном-теплушкой с полевой кухней и композицией, включающей предметы быта и интерьера военных лет.
На маршруте поезда предусмотрено почти 30 станций, на каждой из которых проведут культурную программу — мероприятия и концерты. Спустя две недели состав вернется в Нижний Новгород. После этого у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».
