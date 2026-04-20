Проезды у нескольких кладбищ Красноярска перекроют на Радоницу

В Красноярске в связи с подготовкой к поминальным дням (родительский день и Радоница) временно изменят организацию дорожного движения. Ограничения вводятся 20 и 21 апреля с 22:00 вечера до 21:00 следующего дня, сообщили в городской администрации.
Где запретят проезд:
У кладбища «Бадалыкское» — несколько участков: с дублёра Енисейского тракта, а также с самой трассы в сторону улицы Ремесленной. Также закроют съезд к часовне и проезд к дому № 19 по Енисейскому тракту.
У «Николаевского» кладбища — часть улицы Пролетарской вдоль погоста.
У кладбища «Шинников» — движение грузовиков по 4-й Шинной у дома № 20а.
Где нельзя будет парковаться и останавливаться: на Грунтовой (у «Злобинского»), на проспекте Свободном (от Лесопарковой до пересечения с проездом у дома № 77), вдоль «Бадалыка» по Енисейскому тракту и его дублёру, на 4-й Шинной у «Шинного», на Базайской у одноимённого кладбища, а также на улицах Шахтёров и Дудинской.
Кроме того, на отрезке Енисейского тракта вдоль «Бадалыка» введут ограничение скорости — не более 40 км/ч. Грузовым машинам с восточной стороны временно запретят разворот.
