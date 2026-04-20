На улице Суворова в Калининграде водитель сбил девятилетнего ребёнка, перебегавшего дорогу вне перехода

Вечером 19 апреля в Калининграде на улице Суворова сбили девятилетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Около 18:05 у дома № 190 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал со стороны посёлка Прибрежный в направлении улицы Камской и совершил наезд на ребёнка. По данным ведомства, несовершеннолетний пешеход перебегал проезжую часть справа налево…