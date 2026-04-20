В Хабаровском крае объявили сроки весенней охоты на водоплавающую дичь

В Хабаровском крае установлены сроки весенней охоты на водоплавающую дичь на территории центральной зоны — сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства региона.
К центральной зоне относятся Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Ульчский районы, а также районы имени Полины Осипенко и Советско-Гаванский.
Охота будет открыта с 5 по 14 мая 2026 года включительно. Общая продолжительность сезона составит 10 календарных дней.
Приём заявлений на получение разрешений начнётся 20 апреля. Размер государственной пошлины составляет 650 рублей, реквизиты размещены на официальном сайте ведомства.
Подать документы можно в управление охотничьего хозяйства в Хабаровске на улице Запарина, 92, а также в уполномоченных пунктах в муниципальных районах края.