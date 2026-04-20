Фруктовый сад на 45 гектарах продают в Целинском районе за 52,2 миллиона рублей

В Целинском районе Ростовской области, в Лопанском сельском поселении, продают фруктовый сад. Общая площадь земельных участков — 45 гектаров. Стоимость — 52,2 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте бесплатных объявлений.
В хозяйство входят фруктовый сад с черешней, вишней, яблоками, грушами, а еще крытый ангар, пруд, жилые и хозяйственные постройки, пастбища, теплицы.
Также на территории есть жилой дом, баня, бильярдная комната, мангальная и барбекю-зона у пруда и волейбольная площадка.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!