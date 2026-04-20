Нижегородских водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах в связи с ухудшением погоды

Тормозной путь на мокром покрытии значительно увеличивается.

Источник: Время

Водителей просят быть осторожнее на дорогах в Нижегородской области в связи со снегом. Необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, напоминают гражданам в Госавтоинспекции по региону.

«Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. На дворовых территориях, вблизи пешеходных переходов, следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности успеть затормозить», — добавили в Госавтоинспекции.

Жителям напоминают, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам в таких условиях важно использовать световозвращающие элементы на одежде и сумках.

Кстати, по прогнозу синоптиков, снег будет идти в Нижнем Новгороде и области сегодня в течение всего дня и продолжится завтра.