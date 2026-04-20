Закрытые города России: почти сорок мест, куда ни проехать ни пройти

В этом материале разбираем, что такое закрытые города России, какие из них считаются самыми интересными, можно ли туда попасть и есть ли шанс, что они станут открытыми в будущем.
Что такое закрытые города
Закрытые города — это населенные пункты, доступ в которые ограничен для свободного посещения. Официально они называются ЗАТО — закрытые административно-территориальные образования.
В СССР такие города нередко обозначались условными названиями, например Арзамас-16 (сегодня — Саров) или Челябинск-40 (Озерск). Всего в России 38 закрытых городов.
Основная причина появления закрытых городов — необходимость сохранять секретность расположенных в них и поблизости объектов. В таких городах, к примеру, располагаются предприятия оборонной промышленности, научные центры, связанные с ядерными разработками, или военные базы.
Отметим главные особенности закрытых городов:
- въезд возможен только по пропускам;
- иногда отсутствуют на обычных картах;
- имеют особый правовой статус;
- жители, желающие переехать из ЗАТО, могу попытаться получить определенную социальную выплату.
Список 10 самых интересных закрытых городов России
В России существует несколько десятков закрытых городов. Ниже — наиболее известные и интересные из них.
Саров
Один из самых известных закрытых городов. Расположен в Нижегородской области. Именно здесь находится Российский федеральный ядерный центр — он и стал причиной секретности.
Город сыграл ключевую роль в создании советского ядерного оружия и до сих пор остается центром ядерных исследований. Что касается культурной составляющей, то на территории города расположена Саровская пустынь — известный мужской монастырь, где жил и вел духовную жизнь преподобный Серафим Саровский.
Озерск
Один из первых «атомных» городов СССР, находится в Челябинской области. Ранее был известен как Челябинск-40 и Челябинск-65. Здесь расположен производственный комплекс «Маяк», где велась работа над плутониевой частью первой советской ядерной бомбы. Город и сегодня имеет важное значение для атомной промышленности России.
В Озерске насчитывается более пятидесяти объектов, имеющих статус архитектурных памятников. Среди них — дворец культуры «Маяк» и здание центральной заводской лаборатории.
Северск
Закрытый город в Томской области. Здесь находится Сибирский химический комбинат — одно из крупнейших предприятий атомной отрасли в РФ. Город вырос из поселка с названием Чекист — его расширили специально для обслуживания ядерного производства. После этого будущий Северск долгое время ласково называли «Березки».
В городе можно увидеть самый крупный монумент Владимиру Ильичу Ленину на территории Сибири.
Железногорск
Расположен в Красноярском крае — не путать с одноименным городом в Курской области. В советское время носил название Красноярск-26.
Здесь действует Горно-химический комбинат, связанный с производством и переработкой ядерных материалов — там производят оружейный плутоний. Также в городе развивается космическая промышленность — работает предприятие «Информационные спутниковые системы», выпускающее 70% гражданских спутников в России.
Город гармонично встроен в природный ландшафт тайги: с высоты заметно, как жилые районы практически сливаются с окружающими лесами. А в центре города расположено искусственное озеро, появившееся благодаря стараниям местных жителей на месте бывшей торфяной низины.
Новоуральск
Город в Свердловской области, ранее известный как Свердловск-44. Основное предприятие — Уральский электрохимический комбинат, занимающийся обогащением урана. Это один из ключевых объектов ядерной промышленности страны.
Город также известен довольно интересными допримечательностями. Например, если вам повезло попасть в него вместе с частной экскурсией, то вы наверняка оцените 19-метровую стелу в честь основателей Новоуральска, деревянный храм Серафима Саровского, напоминающий теремок из сказки кузнеца Кириллова, живописное озеро Таватуй и «Бунарские идолы» — скальные образования причудливой формы.
Лесной
Закрытый город в Свердловской области (бывший Свердловск-45). Здесь расположен комбинат «Электрохимприбор», который связан с производством компонентов ядерного оружия.
На территории комбината находится уникальная установка — исполинский электромагнит высотой 21 метр. В автобиографической книге «Моя история, что было, то было» возглавлявший изотопное производство Николай Кащеев вспоминал, что после установки магнита у работников на местах начали шевелиться ключи в карманах и пуговицы на одежде.
Трехгорный
Город в Челябинской области, ранее назывался Златоуст-20 и Златоуст-36. Основное предприятие — Приборостроительный завод, специализирующийся на разработке и производстве ядерных боеприпасов. В августе 1955 года предприятие выпустило две тактические авиационные атомные бомбы со звучным именем «Татьяна».
Город сохраняет важное значение для оборонной промышленности.:
Североморск
Крупнейший закрытый город Мурманской области и главная база Северного флота России. Расположен на побережье Баренцева моря.
Североморск выполняет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны на арктическом направлении. Здесь базируются надводные корабли и вспомогательные силы флота, а у городской набережной пришвартована подводная лодка К-21, переоборудованная в музей.
Полярный
Еще один закрытый город в Мурманской области. Один из старейших пунктов базирования Северного флота.
Полярный имеет богатую военно-морскую историю: в годы Великой Отечественной войны он был важной базой для боевых операций. Кроме того, фашистам так и не удалось его захватить.
Сегодня здесь продолжают размещаться военные объекты и инфраструктура флота. Немногочисленным гостям города рекомендуют увидеть Екатерининскую гавань.
Звездный городок
Закрытое административно-территориальное образование в Московской области, связанное с космической отраслью. Здесь расположен Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — ключевое учреждение, где проходят обучение российские и международные экипажи.
Звездный городок стал символом отечественной космонавтики и местом, где готовились участники многих космических миссий. Кроме того, там можно посмотреть на полноразмерный макет орбитальной станции «Мир» и на зал транспортного пилотируемого корабля «Союз».
Откроют ли закрытые города в будущем
Вопрос об открытии закрытых городов обсуждается уже много лет. Однако на практике изменения происходят крайне редко. Причины сохранения закрытого статуса:
- стратегическая важность объектов;
- необходимость защиты информации;
- наличие опасных производств.
Иногда отдельные города частично открываются для посещения, но это происходит только при снижении уровня секретности или изменении профиля предприятия. Например, город Северодвинск носил статус ЗАТО до 1991 года — до тех пор, пока власти считали это необходимым для соблюдения безопасности.
Вопросы и ответы
Отвечаем на частые вопросы по теме.
Можно ли попасть в закрытый город?
Да, но только при наличии специального разрешения. Обычно его оформляют через приглашение от организации или проживающих там родственников. В некоторых случаях можно попасть в город со специальной инструкцией. Например, существуют туры в Североморск и Полярный из Мурманска.
Сколько закрытых городов в России?
По разным данным, в России насчитывается 38 закрытых административно-территориальных образований.
Почему жители не уезжают?
Во многих закрытых городах есть стабильная работа, что делает их привлекательными для проживания. Кроме того, за выслугу лет на местном предприятии положена выплата при переселении. Но все же в последние годы в ЗАТО наблюдается тенденция со снижением количества жителей.