В Ростове эвакуировали 950 человек из школы из-за пожара

В ростовской школе № 53 на улице Малюгиной произошло возгорание в учебном кабинете, спасатели эвакуировали из здания 950 человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: РБК

«В 8:17 поступила информация о пожаре в учебном кабинете. Пожар ликвидирован в 8:31 на площади 10 кв. м, полная ликвидация в 8:36, эвакуированы 950 человек», — рассказали в пресс-службе, добавив, что при пожаре никто не пострадал.

В ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 18 человек от РСЧС, а также три единицы техники и девять специалистов от МЧС России.

17 апреля в Чите силовики оцепили школу № 40 на улице Подгорбунского, персонал и детей эвакуировали. Пользователи в Сети писали, что в учреждении искали взрывное устройство.

