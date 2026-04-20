Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гнусный поступок»: в Израиле прокомментировали инцидент со статуей Христа в Ливане

Глава МИД Израиля Саар считает инцидент со статуей Христа в Ливане позорным.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Израиля Гидеон Саар осудил разрушение статуи Иисуса Христа израильским солдатом на юге Ливана, назвав это «позорным» и противоречащим еврейским ценностям. Об этом он рассказал в своем блоге соцсети X.

«Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», — подписал фото с разрушением статуи Христа израильский дипломат.

Разрушение статуи Христа в Ливане СОЦСЕТИ.

Напомним, ливанский портал Lebanon Debate сообщил об инциденте в Дибеле, где израильский военный разбил статую Иисуса Христа. Фото было опубликовано в соцсетях, и ЦАХАЛ подтвердила его подлинность, начав расследование. Более того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что поведение военного не соответствует критериям, которые ведомство предъявляет своим солдатам.