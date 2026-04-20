«Гнусный поступок»: в Израиле прокомментировали инцидент со статуей Христа в Ливане

Глава МИД Израиля Гидеон Саар осудил разрушение статуи Иисуса Христа израильским солдатом на юге Ливана, назвав это «позорным» и противоречащим еврейским ценностям. Об этом он рассказал в своем блоге соцсети X.
«Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», — подписал фото с разрушением статуи Христа израильский дипломат.
Напомним, ливанский портал Lebanon Debate сообщил об инциденте в Дибеле, где израильский военный разбил статую Иисуса Христа. Фото было опубликовано в соцсетях, и ЦАХАЛ подтвердила его подлинность, начав расследование. Более того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что поведение военного не соответствует критериям, которые ведомство предъявляет своим солдатам.