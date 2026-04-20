Гумилевские чтения прошли в Кронштадтской Морской библиотеке

Более 1,1 миллиона изданий за пять лет забронировали жители Москвы с помощью электронного каталога всех столичных библиотек. Сервис работает на портале mos.ru. Благодаря ему жители могут не только искать и заказывать книги, но и знакомиться с тематическими подборками и даже получать рекомендации искусственного интеллекта.