Гумилевские чтения прошли в Кронштадтской Морской библиотеке

В Кронштадтской Морской библиотеке в воскресенье, 19 апреля, прошло мероприятие «VIII Гумилевские чтения на родине поэта». Встреча была посвящена изучению и сохранению творческого наследия поэта Серебряного века, рассказали организаторы мероприятия. Ее приурочили к 140-летию со дня рождения Николая Гумилева.
Участники литературной встречи прослушали доклады не только о жизни, но и творчестве Николая Гумилева. В рамках культурного мероприятия также прошли поэтические и музыкальные выступления. Все они были подготовлены в традициях акмеизма, передает «Петербургский дневник».
В Москве 22 апреля, во вторник, в выставочных залах на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина, подведомственного столичному департаменту культуры, состоится открытие выставки «Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина». Гости смогут ознакомиться с уникальными произведениями, связанными с жизнью и творчеством знаменитого поэта.
Более 1,1 миллиона изданий за пять лет забронировали жители Москвы с помощью электронного каталога всех столичных библиотек. Сервис работает на портале mos.ru. Благодаря ему жители могут не только искать и заказывать книги, но и знакомиться с тематическими подборками и даже получать рекомендации искусственного интеллекта.