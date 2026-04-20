Калининградец задолжал сыну 2,5 млн рублей алиментов — суд обязал выплатить

взыскании с мужчины ¼ части всех доходов на содержание сына 2012 года рождения. Должник был индивидуальным предпринимателем, имел стабильный заработок, и с его счетов регулярно списывали текущие алименты.
Судебные приставы направили запрос в налоговые органы и получили дополнительные сведения о доходах калининградца. После перерасчёта оказалось, что алиментный долг составляет 2,5 миллиона рублей.
Мужчина не согласился с такой суммой и попытался оспорить действия приставов в суде. Однако суд встал на сторону органов принудительного исполнения и обязал должника выплатить задолженность в полном объёме.
Деньги уже поступили на депозитный счёт отделения по взысканию алиментных платежей и будут направлены взыскателю. Права несовершеннолетнего восстановлены.