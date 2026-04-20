Лукашенко рассматривает возможность реформы управления Беларусью, используя опыт СССР

При этом Лукашенко подчеркнул, что сам он не был сторонником подобного курса и, будучи депутатом, голосовал против распада СССР. Глава Беларуси не стал отрицать, что и в Компартии, и в системе партийного строительства в Советском Союзе были недостатки, которые следовало выявить, чтобы работать над исправлением. Он напомнил, что и занимался этим в свое время, будучи конструктивным оппозиционером внутри партии. И заметил, что возможно была нужна реформа Советского Союза. А также заметил, что «дури хватало», как сейчас в США — «много положительного, но дури тоже хватает».