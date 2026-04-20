Президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривает возможность реформы управления Беларусью, используя опыт СССР сообщили в эфире телеканала RT.
Так, в интервью белорусский лидер признался, что рассматривает возможность проведения в Беларуси реформы управления. Он сказал, что серьезно думает над тем, чтобы использовать опыт старого — «против чего советовали западники бороться», американцы, в первую очередь. Лукашенко напомнил, что еще во времена СССР «западные доброжелатели» подстрекали к борьбе с руководящей и направляющей ролью Коммунистической партии, закрепленной в Конституции. А после распада СССР много советовали, подсказывая, как дальше строить жизнь, что сегодня оказалось западным враньем.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что западники рекомендовали многопартийность и плюрализм мнений. И этому следовали все, а в авангарде шла Россия во главе с президентом Борисом Ельциным. Мол, тогда в мозг внедрили культ денег и благополучия, и многие прихватили самые лакомые куски богатства.
— К чему это привело, вы это знаете, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что сам он не был сторонником подобного курса и, будучи депутатом, голосовал против распада СССР. Глава Беларуси не стал отрицать, что и в Компартии, и в системе партийного строительства в Советском Союзе были недостатки, которые следовало выявить, чтобы работать над исправлением. Он напомнил, что и занимался этим в свое время, будучи конструктивным оппозиционером внутри партии. И заметил, что возможно была нужна реформа Советского Союза. А также заметил, что «дури хватало», как сейчас в США — «много положительного, но дури тоже хватает».
Здесь же Лукашенко напомнил, что, когда стал президентом, даже не обладая нынешней властью, начал реформу государства. Например, были жестко отменены глупые реформы, инициированные с подачи Запада, и белорусы начали по своим средствам.
Резюмируя, белорусский лидер добавил, что в сложных ситуациях выбора пути следует прислушиваться к своему народу. И отметил, что этого принципа он придерживается и до сих пор.
— Если не знаешь, что делать, надо идти к людям, они подскажут. Они могут и не подсказать, но ты должен увидеть, что надо делать завтра, исходя из жизни, — дал совет белорусский президент.
