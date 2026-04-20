Аян на севере Хабаровского края ждёт паводки после аномальных снегопадов

В Аяне продолжается активная работа по пропуску талых вод и организации противопаводковых мероприятий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», большая часть из запланированного уже выполнена.
Напомним, что эта зима на севере Хабаровского края выдалась аномально снежной. Поэтому особое внимание в настоящий момент уделяется пропуску талых вод на местных водоемах.
Уже расчищено русло реки Сарафановка на участке от улицы Октябрьская (район часовни) до берега Аянской бухты, а также на участке в районе школьной котельной.
Русло освобождали с помощью техники. Там, куда техника не добралась, работали вручную.
— Самый важный объект для нас — это здание дизельной электростанции. Из Николаевска-на-Амуре доставили две мощные помпы, которые при необходимости незамедлительно приступят к откачке воды, — рассказал глава Аяна Илья Глотов.
Он также добавил, что в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег. А это значит, что работы по чистке русла нужно будет возобновлять.
— Самое главное, что больший объем работ мы выполнили, — заявил Илья Глотов.
Гидрологических прогнозов синоптики пока не дают, но в райцентре надеются, что весенняя стихия обойдет их стороной.