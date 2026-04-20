Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аян на севере Хабаровского края ждёт паводки после аномальных снегопадов

Основные работы по расчистке русел рек выполнены.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяне продолжается активная работа по пропуску талых вод и организации противопаводковых мероприятий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», большая часть из запланированного уже выполнена.

Напомним, что эта зима на севере Хабаровского края выдалась аномально снежной. Поэтому особое внимание в настоящий момент уделяется пропуску талых вод на местных водоемах.

Уже расчищено русло реки Сарафановка на участке от улицы Октябрьская (район часовни) до берега Аянской бухты, а также на участке в районе школьной котельной.

Русло освобождали с помощью техники. Там, куда техника не добралась, работали вручную.

— Самый важный объект для нас — это здание дизельной электростанции. Из Николаевска-на-Амуре доставили две мощные помпы, которые при необходимости незамедлительно приступят к откачке воды, — рассказал глава Аяна Илья Глотов.

Он также добавил, что в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег. А это значит, что работы по чистке русла нужно будет возобновлять.

— Самое главное, что больший объем работ мы выполнили, — заявил Илья Глотов.

Гидрологических прогнозов синоптики пока не дают, но в райцентре надеются, что весенняя стихия обойдет их стороной.