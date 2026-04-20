Синоптик рассказал о резкой смене погоды в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидает москвичей в среду, однако уже в четверг столицу накроет североатлантический циклон с обложными дождями и похолоданием до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Во вторник циклоническое влияние ослабеет, а связанные с ним заряды снега зацепят только восток и юго-восток Подмосковья, где сформируется временный снежный покров высотой 1−3 сантиметра. В самой Москве без существенных осадков, местами возможна слабая гололедица. В предстоящую ночь около 0 (градусов — ред.), по области заморозки до минус 2, днем из-за облаков выглянет солнце, и прогреет воздух до плюс 8 — плюс 10», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду «окно» погоды откроется полностью — это будет самый лучший день с практически бездонной синевой. Благодаря скандинавскому антициклону, москвичей ждет солнечная и сухая погода, под утро — заморозки до 0 — минус 2, после полудня потеплеет до плюс 11 — плюс 13 градусов.
«В четверг Центральная Россия окажется во власти североатлантического циклона — небо затянут тяжелые свинцовые тучи, готовые разразиться обложными дождями. Под утро — плюс 3 — плюс 5, в светлое время суток — не выше плюс 4 — плюс 6 градусов», — уточнил Тишковец.
По его словам, в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего осадки примут ливневый характер, и к дождю в темное время кое-где может снова примешиваться мокрый снег.
«Минимальная температура воздуха составит плюс 2 — плюс 4 градуса, а максимальная плюс 6 — плюс 8. За два последних рабочих дня в осадкомер Москвы попадет до 10−15 литров небесной воды на каждый квадратный метр улиц, что составляет 30−40% месячной нормы», — подчеркнул синоптик.
Он добавил, что в выходные характер метеоусловий существенно не изменится. Москву снова ожидают холодные осадки. По ночам температура составит от 0 — плюс 3 градусов, днем — от плюс 4 до плюс 7 градусов.