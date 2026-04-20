Токаев выразил соболезнование семье писателя Мухтара Шаханова

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование родным и близким писателя Мухтара Шаханова, передает Акорда.
«Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории», — говорится в телеграмме.
Он был поэтом, писателем, дипломатом и общественным деятелем. Шаханову были присвоены звания Народный поэт Казахстана и Кыргызстана, а также «Лучший поэт тюркоязычных стран». А его произведения переведены более чем на 20 языков мира.
Среди наиболее известных — «Отрарская поэма о побежденном победителе» и «Заблуждение цивилизаций», созданная в соавторстве с Чингизом Айтматовым. А также баллады и поэмы, такие как: «Доброта», «Арман», «Почему меня назвали Мухтаром».
Также Шаханов был известен как бескомпромиссный борец за национальные интересы. В 1989 году на съезде народных депутатов СССР первым открыто заявил о необходимости расследования подавления митинга в декабре 1986 года в Алматы.
Был Шаханов и послом Казахстана в Кыргызстане, затем депутатом мажилиса парламента. Также он был инициатором создания комитета по спасению Арала и Балхаша, лауреатом премии программы ООН по окружающей среде.
Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах.
Также телеграмму соболезнования семье писателя направил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
«С глубокой скорбью воспринял печальную весть о кончине великого сына казахского народа, народного поэта Кыргызстана, известного государственного и общественного деятеля, первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Кыргызстане, друга Чингиза Айтматова и всего кыргызского народа — Мухтара Шаханова. Мухтар ага был не только опорой для братского казахского народа, но и духовным наставником для многомиллионного кыргызского народа», — написал Жапаров.
Также он подчеркнул, что кыргызская общественность лишилась еще одной своей высокой вершины, еще одной духовной опоры, и сегодня переживает тяжелую утрату, словно потеряла часть своего сердца.
«О таких великих личностях в народе говорят: “С его уходом ушла целая эпоха”. И действительно, с уходом Мухтара ага в вечность ушла целая эпоха», — говорится в телеграмме президента Кыргызстана.