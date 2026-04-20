Бывший и нынешний губернаторы занялись посадками сакур в Калининграде

Министр промышленности и торговли РФ и экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов совместно с губернатором Алексеем Беспрозванных провел в Калининградской области экологическую акцию. Связана она была с весенними посадками деревьев. В Светлогорске у озера Тихое высадили 20 сакур и 2 магнолии. В Калининграде у домика смотрителя Высокого моста посадили целую рощу: 30 сакур, 5 яблонь, 5 шаровидных кленов, 4 горных ели и 1 сербскую сосну. Об этом Алиханов сообщил на своей страничке в «ВК».