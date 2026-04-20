Бывший и нынешний губернаторы занялись посадками сакур в Калининграде

Деревья сажали в областном центре и в Светлогорске.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли РФ и экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов совместно с губернатором Алексеем Беспрозванных провел в Калининградской области экологическую акцию. Связана она была с весенними посадками деревьев. В Светлогорске у озера Тихое высадили 20 сакур и 2 магнолии. В Калининграде у домика смотрителя Высокого моста посадили целую рощу: 30 сакур, 5 яблонь, 5 шаровидных кленов, 4 горных ели и 1 сербскую сосну. Об этом Алиханов сообщил на своей страничке в «ВК».

«Каждый год в апреле мы с друзьями покупаем и дарим городам деревья. В прошлом году посадили целую аллею сакур на набережной Карбышева и рядом с храмом Георгия Победоносца в Правдинске», — написал экс-губернатор.

В посадках также приняли участие руководители администраций Светлогорска и Калининграда, а также активные горожане.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше