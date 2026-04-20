В Магадане отметили 20-летие объединенной Детской школы искусств

Источник: Комсомольская правда

В поселке Сокол прошел праздничный вечер, приуроченный к двадцатой годовщине со дня создания объединенной Детской школы искусств города Магадана. Мероприятие объединило творческие коллективы бывших филиалов из Уптара и Сокола. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Посетивший концерт депутат гордумы Максим Смирнов официально отметил заслуги коллектива учреждения. За высокие показатели в работе и профессиональное мастерство Благодарственными письмами были поощрены педагогический состав и административные работники школы. Награды получили Юлия Захарченко, Марина Маркова, Лариса Раменская и Ольга Головина, сообщает Городская Дума Магадана.

Творческая часть программы состояла из выступлений учащихся хореографического, вокального и инструментального отделений. Также гостям была продемонстрирована выставка юных художников. Проведенное мероприятие стало итоговой аттестацией достижений воспитанников и педагогов за текущий учебный год.

