В Красноярске начали красить уличную мебель

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление зеленого строительства города приступило к покраске уличной мебели и не только.
На сегодня специалисты уже покрасили МАФы в скверах «Чернобыльцев» и по улице Менжинского.
"К сожалению, до сих пор погода не радовала нас теплом, поэтому активно этот вид работ не применяли. На холоде краска ложится некачественно, плохо просыхает и дает неравномерное покрытие, которое долго не продержится.
Но скоро потепление, поэтому наши специалисты понемногу начинают освежать лавочки, урны, вазоны и детские городки", — рассказали в ведомстве.