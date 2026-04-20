«Песок по колено»: в Зеленоградске расчищают занесённые лестницы через авандюну

В западной части Зеленоградска расчищают занесённые лестницы через авандюну. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, в районе Малиновки работает техника, специалисты убирают песок со ступеней и настилов.
Переходы через авандюну в Зеленоградске построили в 2024 году. Работы выполняли на участке от западного пляжа до реки Алейки. Конструкции изготовили из древесины и обработали защитным составом. На спусках обустроили пандусы.
Контракт на строительство лестниц заключили с компанией «Еврометалл-Бау» летом 2023 года. Подрядчик получил за работы 28,7 миллиона рублей.
По замыслу властей, новые переходы должны защитить велодорожку от наносов песка. Однако в зимние месяцы некоторые лестницы оказались полностью засыпаны. Некоторые участки велодорожки также покрыты песком.