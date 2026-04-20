В Красноярском молодежном центре «База» подвели итоги 2025 года

Красноярский молодежный центр «База» представил отчет о работе за 2025 год, рассказав об обновленной концепции, проектах и ключевых показателях.
В прошлом году учреждение сменило название — ранее оно работало как Молодежный центр информационных технологий. Вместе с этим изменилась и концепция: акцент сделали на развитие образовательных, творческих и фестивальных форматов, а также поддержку молодежных инициатив. Сегодня «База» развивает несколько ключевых направлений: киберспорт, фиджитал-спорт и медиа.
Молодежный центр также выступает организатором крупных городских событий, среди которых:
«Сибирский СММ» — мероприятие, направленное на развитие молодых людей в сфере работы с социальными сетями; «КиберЯР» — киберспортивное многоборье, которое проходило по шести дисциплинам: вышибалы, лапта, настольный теннис, а также кибердисциплины CS 2, Rocket League и Dota 2.
За 2025 год центр провел более 40 мероприятий, в которых приняли участие свыше 5 тыс. молодых жителей Красноярска. В это время «База» стала главной точкой притяжения для юных фанатов киберспорта, специалисты дали талантливым ребятам возможность заявить о себе на турнире среди школ, вузов и ПОО.
Кроме того, под руководством сотрудников учреждения в городе прошел «Пикник #твоё_время», который объединил все молодежные центры и направления молодежной политики краевого центра.
На постоянной основе в «Базе» работают кружки и секции. Центр предоставляет открытые пространства для работы и творчества: киберкласс, фиджитал-зону и медиаковоркинг «Открытая студия» с профессиональным оборудованием. Здесь проходят лекции, тренинги и встречи с экспертами.
Филиалы молодежного центра «База» работают по адресам: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 115а и улица Глинки, 23. Подробнее о деятельности можно узнать на сайте kmforum.ru и в официальном сообществе во «ВКонтакте».
