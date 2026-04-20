В столкновении УАЗа с фурой на трассе под Волгоградом погиб мужчина

На трассе в Кумылженском районе Волгоградской области произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. Около 10:00 на 235-м километре автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская» водитель автомобиля УАЗ-3962, 62-летний мужчина при съезде с главной дороги на второстепенную не уступил дорогу, сообщает сайт volgograd.kp.ru на региональную полицию.
По предварительным данным, в этот момент по главной дороге двигался грузовой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом. Водитель УАЗа не предоставил ему преимущество в движении, что привело к сильному столкновению. Удар был такой силы, что водитель УАЗа скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время инспекторы выясняют все обстоятельства трагедии.