Пешеходные маршруты создадут в зоне строительства нижегородской канатки

В настоящее время ведется интенсивная строительная деятельность. При этом движение по Заречному бульвару не ограничивается, пешеходам доступны тротуары и обустраиваемые временные объездные пути. Для удобства горожан предусмотрены временные крытые переходы и настилы. Проезд к станции «Тихая гавань» и опоре № 9 будет осуществляться с улицы Баумана. Доступ к станции «Проспект Гагарина» и опорам № 15 и № 17 будет организован с проспекта Гагарина.