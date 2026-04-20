Пешеходные маршруты создадут в зоне строительства нижегородской канатки

Планируемая канатная дорога будет пересекать Оку, соединяя Заречный бульвар с проспектом Гагарина.

В Нижнем Новгороде вводятся временные пешеходные пути в связи с возведением новой канатной дороги. Информацию об этом предоставило АО «Урбантех Канатные дороги».

Планируемая канатная дорога будет пересекать Оку, соединяя Заречный бульвар с проспектом Гагарина. Длина маршрута составит 3 340 метров, а пропускная способность достигнет 30,5 тысячи человек в сутки. Ориентировочная стоимость проекта — 5,2 миллиарда рублей, а завершение работ намечено на 2027 год.

В настоящее время ведется интенсивная строительная деятельность. При этом движение по Заречному бульвару не ограничивается, пешеходам доступны тротуары и обустраиваемые временные объездные пути. Для удобства горожан предусмотрены временные крытые переходы и настилы. Проезд к станции «Тихая гавань» и опоре № 9 будет осуществляться с улицы Баумана. Доступ к станции «Проспект Гагарина» и опорам № 15 и № 17 будет организован с проспекта Гагарина.

На подъездах к строительным участкам будут установлены информационные щиты и знаки, регулирующие скорость движения. Зоны проведения работ будут обозначены ограждениями с сигнальными огнями.

По окончании строительства все временные конструкции будут убраны, а прилегающие территории будут восстановлены до прежнего состояния.

Ранее важную деталь доставили для строительства второй нижегородской канатки.