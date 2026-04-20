В ДТП с участием четырех машин в Волгограде пострадали три человека

В Волгограде в дождливый вечер воскресенья, 19 апреля 2026 года, в Краснооктябрьском районе на улице Титова столкнулись четыре автомобиля, перегородив всю проезжую часть. С места ДТП в больницу увезли троих пострадавших. В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали подробности случившегося.
Дорожная авария произошла в 17.40 напротив Титовского рынка. По предварительным данным, ее спровоцировал 40-летний водитель «Хендэ Гетц», который не выдержал дистанцию и протаранил ехавшую попутно «Гранту». «Ладу» от удара отбросило на «Хендэ Крета», а ее на «ВАЗ-2113».
Пострадали не только автомобили, которые раскидало по всей дороге, но и люди. В полиции сообщили о том, что помощей врачей понадобилась водителю «Хендэ Гетц», пассажиру «Креты» и пассажиру «ВАЗа».