В Калуге прошли мероприятия в честь Дня космонавтики

Мероприятия в честь Дня космонавтики прошли 11−12 апреля в Калуге в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры Калужской области.
За два дня музей космонавтики посетили более 10 тыс. человек. На кинофестивале «Циолковский» показали 28 фильмов из 11 стран. Впервые к проекту присоединился город-спутник Таруса. Гостей ждали концерт колокольного звона, встреча с космонавтом Сергеем Крикалевым и выставка «Таруса. Предчувствие космоса».
Кроме того, был организован и уличный спектакль «Кибер Ряба», где вместе с актерами играл робот. Состоялся и благотворительный забег «Первый полет». Он собрал 800 участников, которые бежали вместе со своими собаками в поддержку приютов. Также прошел фестиваль «Энергия кофе», объединивший 52 кофейни.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.