Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калуге прошли мероприятия в честь Дня космонавтики

Одно из них — кинофестиваль «Циолковский», в ходе которого показали 28 фильмов.

Источник: Национальные проекты России

Мероприятия в честь Дня космонавтики прошли 11−12 апреля в Калуге в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры Калужской области.

За два дня музей космонавтики посетили более 10 тыс. человек. На кинофестивале «Циолковский» показали 28 фильмов из 11 стран. Впервые к проекту присоединился город-спутник Таруса. Гостей ждали концерт колокольного звона, встреча с космонавтом Сергеем Крикалевым и выставка «Таруса. Предчувствие космоса».

Кроме того, был организован и уличный спектакль «Кибер Ряба», где вместе с актерами играл робот. Состоялся и благотворительный забег «Первый полет». Он собрал 800 участников, которые бежали вместе со своими собаками в поддержку приютов. Также прошел фестиваль «Энергия кофе», объединивший 52 кофейни.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.