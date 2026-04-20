Холодный апрель-2026 в Волгограде может попасть в историю

— Окончательные выводы по погоде апреля-2026 делать рано. Средняя температура по итогам прошедших 20 дней составила +9,9 — теплее нормы ХХ века, но чуть прохладнее нормы XXI века (не будем забывать, что впереди еще почти половина месяца). Пока погода выглядит очень «средней», близкой к многолетним показателям. В целом, для апреля в нашем регионе очень характерны подобные перемены. Месяц часто начинается с повышения температуры, сухой и солнечной погоды. А дальше нередко происходит возврат холодов, иногда очень резкий, — рассказывает волгоградский географ Денис Солодовников. — И, как это обычно бывает, понижение температуры чаще всего совпадает с окончанием отопительного сезона (15 апреля). Для этого периода есть даже казахский народный термин — «бескунак» («пять друзей» или «пять братьев»). Он связан с легендой о пяти всадниках, отправившихся в середине апреля по солнечной теплой степи навестить родственников в отдаленном кочевье и погибших во внезапно налетевшей снежной метели. То есть резкое похолодание возможно с 5 по 18 апреля.