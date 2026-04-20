Самыми популярными именами для малышей в Башкирии стали Амелия и Амир

Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» в Башкирии опубликовал данные о самых популярных и редких именах, которые родители выбирали для своих новорождённых детей.
Как сообщает «Башинформ», в топе женских имён оказались Амелия, Ясмина, Эмилия, Амина и София. Эти имена уже несколько лет удерживают лидирующие позиции. Среди мальчиков наиболее часто встречаются Амир, Эмир, Михаил, Тимур и Матвей.
Однако, несмотря на популярность, некоторые родители выбирают для своих детей более редкие и уникальные имена. Среди девочек это Ранэлия, Теймина, Джулия, Мане и Анетта. Среди мальчиков выделяются такие редкие имена, как Арон, Динияр, Армин, Биляль и Зелим.
Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, самыми популярными именами для новорождённых в Нижегородской области с января по март стали Анна и Михаил. Среди мён у девочек также лидируют Виктория, Варвара, Ева, Василия и Мария, а среди мальчиков — Александр, Иван, Тимофей, Матвей, Роман и Дмитрий.