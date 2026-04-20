Заморозки до −2° и мокрый снег нагрянут в Воронежскую область

Начавшаяся рабочая неделя не порадует жителей Воронежской области теплом. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают похолодание, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.
Днём понедельника, 20 апреля, воздух прогреется до +6°… +8°. Ожидается небольшой дождь.
Мокрый снег и дождь пройдут ночью вторника, 21 апреля. В это время столбики термометров опустятся до 0°… −2°. Днём потеплеет до +7°… +9°, без существенных осадков.
В среду, 22 апреля, в тёмное время суток температура воздуха составит около 0°, в светлое — до +7… +8°. В дневные часы ожидается небольшой дождь.
В четверг, 23 апреля, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют около 0°. Днём воздух прогреется до +12°.
В пятницу, 24 апреля, дожди ожидаются как в тёмное время суток, так и в светлое. Ночью столбики термометров покажут около +4°, днём — до +9°.