Из Подмосковья в Крым запустили автобусный маршрут через исторические регионы

Из Московской области в Крым запустили новый автобусный маршрут, который проходит через исторические регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.
Автобус выезжает из Мытищ в 11.50. Далее он следует через Москву, Амвросиевку, Макеевку, Донецк, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой и Евпаторию. В Симферополь автобус прибывает в восемь вечера следующего дня. Из крымской столицы автобус выезжает в 10:00, а прибывает в Мытищи в 18.30. Маршрут курсирует через день.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.