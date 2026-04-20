Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вахтовик из Дудинки искал интим по объявлению и стал жертвой мошенников

Вахтовик из Красноярского края в надежде на интим-услуги перевел мошенникам более 60 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вахтовик из Дудинки в надежде на интим-услуги перевел мошенникам 63 тысячи рублей. Как рассказали в МВД Красноярского края, 38-летний мужчина нашел в интернете соответствующий сайт, позвонил по указанному номеру и договорился о встрече.

По условиям сделки ему необходимо было произвести стопроцентную оплату, так вахтовик и сделал. Однако после этого абонентский номер, с которого звонила незнакомка, оказался заблокирован. Вернуть деньги мужчина не смог.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Аферистов ищут.

Тем временем в Магнитогорске, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», хозяин нашел своего алабая спустя два месяца после пропажи, увидев фото в соцсетях.