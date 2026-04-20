Вахтовик из Дудинки искал интим по объявлению и стал жертвой мошенников

Вахтовик из Дудинки в надежде на интим-услуги перевел мошенникам 63 тысячи рублей. Как рассказали в МВД Красноярского края, 38-летний мужчина нашел в интернете соответствующий сайт, позвонил по указанному номеру и договорился о встрече.
По условиям сделки ему необходимо было произвести стопроцентную оплату, так вахтовик и сделал. Однако после этого абонентский номер, с которого звонила незнакомка, оказался заблокирован. Вернуть деньги мужчина не смог.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Аферистов ищут.
