В Перми изымут дом и участок для реконструкции улицы Соликамской

Власти Перми изымут земельный участок с жилым домом в микрорайоне Висим для реконструкции улицы Соликамской. Это следует из распоряжения начальника департамента дорог и благоустройства, опубликованного на сайте городской администрации.
Помимо этого, в рамках проекта запланированы работы по обновлению площади Восстания и улицы Мостовой. Согласно документу, для муниципальных нужд выделили земельный участок площадью 107 кв. м, расположенный на улице Мостовой, 4, и находящийся на нем жилой дом площадью 113,6 кв. м.
Участок находится в зоне планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, рядом с надземным пешеходным переходом над улицей Мостовой, возле перекрестка на улице Соликамской.
По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для двухэтажного бревенчатого дома с надворными постройками. Сейчас на этой территории стоит частный деревянный дом 1917 года постройки. Кадастровая стоимость дома оценивается в 3,5 млн рублей, а земельного участка — в 381,5 тысяч рублей.